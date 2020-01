Nicklas Bendtner come il Grande Fratello, la sua vita diventa un reality: ecco il documentario sul calciatore (Di martedì 28 gennaio 2020) Nel giorno in cui, in ambito calcistico, la notizia più importante diventa l’ufficialità dell’arrivo di un calciatore danese in Italia, precisamente Eriksen all’Inter, un altro danese – che in Italia tutti conoscono – è balzato agli onori della cronaca. Ma, come spesso successo, non per fatti legati alla sua professione, cioè quella di calciatore, ma per eventi extra campo. Stiamo parlando del ‘Lord’ Nicklas Bendtner, ex tra le altre di Arsenal e Juventus, che dopo l’esperienza poco felice in patria, al Copenaghen, non ha ancora detto addio al calcio. Ma, in attesa di trovare una nuova squadra, si impegnerà in un compito che col calcio avrà poco a che fare. La Discovery Network ha infatti annunciato l’uscita di una sorta di reality che racconterà le vicende dell’attaccante e della fidanzata Philine. Il nome del ... calcioweb.eu

