New Amsterdam 2 saluta i fan italiani con gli ultimi tre episodi (per ora): anticipazioni 28 gennaio (Di martedì 28 gennaio 2020) I momenti dei saluti è arrivato per Max e New Amsterdam 2. Il medical drama ha preso il via solo tre settimane fa in Italia ma è già arrivato al capolinea, almeno per ora, a meno che Mediaset non cambi idea decidendo di mandare in onda i nuovi episodi quasi in contemporanea Usa, ipotesi davvero remota. Questo significa che i tre episodi di New Amsterdam 2 in onda oggi, 28 gennaio, su Canale5 saranno gli ultimi che vedremo per adesso visto che saranno a completamento della prima parte di stagione che negli Usa è andata in onda prima della pausa natalizia.Ad attendere il pubblico ci sarà il finale di metà stagione con l'arduo compito, per Max, di lasciare andare la defunta moglie. Non sarà un caso, infatti, che si presenterà al New Amsterdam a metterlo alle strette visto che il dottore e il suo team saranno chiamati a non perdere una donna incinta che sta per dare alla luce la sua ... optimaitalia

