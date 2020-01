New Amsterdam 2 nuovi episodi: quando vanno in onda? Anticipazioni (Di martedì 28 gennaio 2020) New Amsterdam 2, quando vanno in onda i nuovi episodi? La serie tv in pausa: tutte le Anticipazioni Come vi abbiamo già anticipato la scorsa settimana, i nuovi episodi di New Amsterdam 2 andranno in onda nei prossimi mesi. Martedì prossimo Max Goodwin non tornerà su Canale 5, questo perché in America i primi nove … L'articolo New Amsterdam 2 nuovi episodi: quando vanno in onda? Anticipazioni proviene da Gossip e Tv. gossipetv

Gaiamakesitshin : @cckia27 grazie. Non sei preoccupata che hanno rinnovato prima New Amsterdam di CF ma cmq contenta perché lo guardo - hunives : E anche oggi un medico del New Amsterdam esce col camice dall’ospedale ed entra in un taxi per andar a fare una sca… - marcoassante199 : #staseraintv; piacere sono un po’ incinta una commedia con jlo su Rai 2 , carta bianca su Rai 3 la pupa e il secchi… -