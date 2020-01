New Amsterdam 2, le anticipazioni della puntata in onda il 28 gennaio 2020 su Canale 5 (Di martedì 28 gennaio 2020) New Amsterdam 2: le anticipazioni della puntata di stasera, 28 gennaio 2020 su Canale 5 Questa sera, martedì 28 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda New Amsterdam 2, con tre nuovi episodi. La serie americana, un medical drama di successo, viene trasmesso a partire dalle 21.20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Tornano dunque in prima serata le avventure che hanno come protagonista il dottor Max Goodwin. Con lui tutta l’equipe di medici in servizio presso il più antico ospedale pubblico degli Stati Uniti. Nel cast attori celebri come Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher e Tyler Labine. Gli episodi in onda questa sera su Canale 5 si intitolano Il denominatore, La linea di Karman e La mano destra di Dio. Nel corso di queste puntate vedremo come Max sta affrontando il lutto per la perdita di sua moglie. Ecco allora la trama e le ... tpi

