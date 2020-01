Netanyahu ritira richiesta immunità

Il premier israeliano, accusato di frode e corruzione in 3 diversi casi,ha deciso dire laalla Knesset diparlamentare, poche ore prima dell'avvio delle procedure parlamentari. Lo spiega su Fb. "Prenderemo tempo più avanti per mandare in frantumi queste accuse sproporzionate fatte dai miei detrattori.Ora non permetterò ai miei rivali politici di usare questa faccenda per ostacolare l'opportunità storica che sto conducendo",ha detto riferendosi al piano di pace di Trump che sarà presentato oggi.(Di martedì 28 gennaio 2020)