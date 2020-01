Nella Juve tornano i dubbi Bonucci | “Guardiamo avanti”

Notizie del giorno – L’arbitro di Inter-Cagliari Nella bufera - Atalanta attaccata - alta tensione Napoli-Juve : L’ARBITRO DI Inter-Cagliari nella bufera – Non è andata giù ai tifosi nerazzurri la direzione di gara del signor Manganiello in Inter-Cagliari. Dopo le proteste in campo, con annessa espulsione di Lautaro Martinez, Antonio Conte ha evitato i microfoni a fine partita. Sui social è scoppiata una bufera per l’arbitraggio, un fantomatico post di un ipotetico figlio di Manganiello (poi rivelatosi un fake), uno sputo di Ranocchia ...

Verso Napoli-Juve : striscioni contro Sarri esposti Nella notte : "Sarri gobbo bastardo. Sulla Juve ne hai dette tante, ma poi ti sei calato le mutande". La Digos a lavoro per cercare di individuare i responsabili.

Juventus-Barcellona - scambio di mercato : Bernardeschi e Rakitic Nella trattativa : Dalla Spagna arrivano le ultime notizie di calciomercato sulle trattative della Juventus. Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic tornano al centro del clamoroso scambio tra i due club che già nell'estate scorsa furono vicini a chiudere l'operazione. Allora non andò a buon fine per la richiesta di un cospicuo conguaglio economico da parte dei catalani, oggi la pista è tornata caldissima.Continua a leggere

Simeone punge : “Morata? E’ come Inzaghi. Ma lui giocava Nella Juve e non c’era il Var…” : Il rapporto tra l’allenatore Simeone e la Juventus non è mai stato ottimo, l’episodio eclatante si è verificato in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League della scorsa stagione contro l’Atletico Madrid con il gesto degli attributi del Cholito che ha creato più di qualche discussione. Adesso l’allenatore del club spagnolo torna a pungere i bianconeri, le dichiarazioni ...

Morto Pietro Anastasi - giocava Nella Juve : vinse 3 scudetti : Muore Pietro Anastasi: aveva giocato in nazionale del 1968 e vinse tre scudetti con la Juventus, dove rimase 8 anni; considerato un grande attaccante. ”Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’età di 71 anni’‘: la […] L'articolo Morto Pietro Anastasi, giocava nella Juve: vinse 3 scudetti proviene da ...

CorSport : la forza della Juve sta Nella capacità di evitare che i problemi abbiano strascichi fastidiosi : Paulo Dybala è stato straordinario anche ieri sera, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. A Roma era uscito dal campo arrabbiato dopo la sostituzione da parte di Sarri. Ieri, complice l’influenza di Ronaldo, si è ripreso la scena e ha portato a casa 2 gol e mezzo. “perché quello a Gonzalo Higuain per una delle reti più belle della stagione non è un semplice assist, ma una compartecipazione nella fattura di un’azione ...

Giancarlo Giorgetti : "Nella partita del referendum noi leghisti siamo il Sassuolo - Franceschini la Juve" : L’attesa viene descritta da una frase ricca di suggestioni pronunciata da Giancarlo Giorgetti: “Noi della Lega la pensiamo come Vujadin Boskov: rigore è, quando arbitra fischia. E in questa partita noi siamo il Sassuolo, Dario Franceschini è la Juventus”. Anche il plenipotenziario del fu Carroccio è consapevole che in questo match, quello relativo alla decisione della Consulta che dovrà decidere tra ...

Due calciatori della Juventus Nella TOP 11 Uefa dell’anno scelta dai tifosi [NOMI e DETTAGLI] : Due calciatori della Juventus nella squadra dell’anno votata dagli utenti di Uefa.com. Si tratta del difensore Matthijs de Ligt (prima parte della stagione all’Ajax) e dell’attaccante Cristiano Ronaldo. Oltre un mese di votazioni e più di due milioni di voti da parte degli appassionati che hanno composto una formazione che ha sette giocatori alla prima presenza nell’11 titolare. Ben sette provengono dalla Premier ...

Filippo Inzaghi e le sue manie : “Ecco cosa facevo quando giocavo Nella Juve e nel Milan…” : Filippo Inzaghi si racconta. L’ex bomber italiano, attualmente tecnico del Benevento lanciatissimo verso la Serie A, si è concesso ai microfoni del ‘Corriere della Sera’. Ecco alcuni spunti interessanti. “Io malato di calcio? A ogni livello. quando giocavo nella Juve e nel Milan, i compagni il lunedì prendevano i tabellini di C1 e C2 e mi interrogavano. Dove gioca questo? E quest’altro? Non sbagliavo un ...

Ricavi 2018/2019 - Barcellona in testa e Juventus Nella top ten : Ricavi 2018/2019, Barcellona in testa e Juventus nella top ten secondo la Deloitte Football Money League 2020 Il Barcellona, come mai era accaduto in precedenza, nel 2018/2019 ha raggiunto la vetta della classifica dei Ricavi delle società di calcio. Ad annunciarlo la Deloitte Football Money League 2020, secondo la quale i blaugrana avrebbero scavalcato i rivali del Real Madrid nella speciale graduatoria con un fatturato di 840 milioni di ...

Nella ‘Money League’ trionfa il Barcellona : Juve e Inter difendono la Serie A : Bella speciale classifica redatta dallo studio Deloitte sui ricavi 2018/2019 è il Barcellona il club che fattura più di tutti (840.8 milioni) davanti a Real e Manchester United. La Juventus (prima italiana) è in Top Ten, l'Inter (14a) fa registrare un boom del +30%, il Napoli per la prima volta entra in Top 20 (107,4 milioni)Continua a leggere

Sconcerti : “Nella Juventus c’è disagio per l’intoccabilità di Ronaldo” : Nella Juventus c’è disagio per l’intoccabilità di Ronaldo. Lo scrive sul Corriere della Sera Mario Sconcerti. La squadra bianconera è campione d’inverno, vince il girone di andata, ma appare meno sicura e più incerta sulle scelte da fare. “Non gioca più gestendo le partite, cerca spesso un gioco che non trova fino in fondo. Nella sostanza è una Juve che continua a cercarsi, ma lo fa sotto ritmo”. Bisogna capire due ...

PetroNella Ekroth torna in Italia : "Alla Juve uno choc - ora penso alla Roma" - : Marco Gentile Petronella Ekroth si era espressa negativamente sulla sua esperienza alla Juventus dato che a suo dire non c'era libertà di pensiero sul caso Mayorga-CR7. Ora la 30enne è tornata in Italia tra le fila della Roma Petronella Ekroth è una calciatrice svedese di 30 anni che di ruolo fa il difensore e dopo una carriera passata in Svezia, nel 2018 arriva alla Juventus dove disputa 12 presenze in campionato, impreziosite da ...

Lutto Nella Juve Stabia : scomparso Antonio Filippi - fratello del DG : Tempo di lettura: 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Il dolore di queste ore è immenso. Antonio Filippi, fratello del nostro DG Clemente, ci ha lasciato. Non ci lasceranno mai però il suo sorriso, la determinazione e la generosità, la sua passione per i colori gialloblù che ci ha permesso di vederlo gioire, soffrire e tifare per l’amata Juve Stabia. Dal presidente ai collaboratori, dai calciatori della prima squadra a quelli delle ...