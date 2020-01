Nebbia killer, perde il controllo della Mercedes e finisce con l’auto nel frutteto: morto (Di martedì 28 gennaio 2020) Umberto Zampini, 47 anni, residente a Stienta (Rovigo), è la vittima di un tremendo incidente avvenuto nella tarda serata di domenica 26 gennaio, in via Tomaselle, a Gaiba, la strada arginale. L'uomo è volato fuori strada nella Nebbia, scagliato fuori dall'abitacolo di guida, per circa un decina di metri, riportando gravissime lesioni al cranio e al bacino. Inutili i soccorsi. fanpage

Alberto3357913 : RT @alevalsecchi: 'Voci nella nebbia', il romanzo #thriller di A.E. Pavani, esce il prossimo #21gennaio per @Librimondadori. Un killer osse… - VicSamuelMackey : RT @alevalsecchi: 'Voci nella nebbia', il romanzo #thriller di A.E. Pavani, esce il prossimo #21gennaio per @Librimondadori. Un killer osse… -