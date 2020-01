Neapolitan Jazz alla Galleria Borbonica: omaggio a Pino Daniele (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ in programma per sabato 1 febbraio alle ore 21.30 nei meandri della Galleria Borbonica il concerto dei Quartieri Jazz di Mario Romano. La band partenopea oltre ai propri album suonerà anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele. LA LOCATION L’antro da cui cominciare questo viaggio nel “Ventre di Napoli” è quello che dà accesso a questo traforo sotterraneo commissionato nel 1853 da Ferdinando II di Borbone all’architetto Errico Alvino, una Galleria che collegasse il Largo della Reggia (odierna Piazza Plebiscito) a piazza della Vittoria, passando al di sotto della collina di Pizzofalcone.. Il percorso, nel secolo successivo, fu abbandonato, fino a quando durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni ambienti sotterranei furono adoperati e allestiti come rifugio antiaereo ... anteprima24

anteprima24 : ** Neapolitan Jazz alla Galleria Borbonica: omaggio a Pino Daniele ** - ViviCampania : Neapolitan Jazz alla Galleria Borbonica e omaggi a Pino Daniele - - QuartieriJazz1 : MUSICA - Neapolitan Jazz e omaggi a Pino Daniele alla Galleria Borbonica -