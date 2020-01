NBA, più di 1 milione e mezzo di firme per dedicare il logo a Kobe Bryant (Di martedì 28 gennaio 2020) La petizione social per cambiare il logo NBA e dedicarlo e Kobe ha raccolto oltre 1 milione e mezzo di firme. foxsports

SkySport : Michael #Jordan ricorda #Kobe: 'Come un fratello più piccolo: uno dei più grandi di sempre' #SkySport #SkySportNBA… - martinapennisi : «Fare quello che ti piace di più. Farlo al massimo. Farlo cercando di essere il migliore di tutti, sempre. E seguir… - unavitadacimena : Nemmeno controllo più i risultati NBA perché sinceramente in questo momento non me ne frega un cazzo ma 'the show m… -