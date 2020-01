Napoli Social – Albiol, Hamsik e Jorginho: tre “like” per Politano al Napoli (Di martedì 28 gennaio 2020) Napoli Social – I tre grandi ex azzurri hanno “approvato” l’acquisto di Matteo Politano, lasciando... L'articolo Napoli Social – Albiol, Hamsik e Jorginho: tre “like” per Politano al Napoli proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

SkySport : ???? Serie ?? – 21^ Giornata ?? #Napoli ?? #Juventus 2-1 ? #Zielinski (63’) ? #Insigne (86’) ? #Ronaldo (90’) ?… - SkySport : #Calciomercato #Napoli, ufficiale l'arrivo di #Politano dall'#Inter - SkySport : #Juventus, #Buffon a Sky: 'Ko di #Napoli utile per farci ritrovare umiltà' -