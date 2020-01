Napoli, Politano: «Pronto ed emozionato per la nuova avventura» (Di martedì 28 gennaio 2020) Napoli, Politano sulla sua nuova avventura: «Sono Pronto ed emozionato, non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori» Matteo Politano, nuovo acquisto del Napoli, ha espresso la sua soddisfazione per la nuova avventura. Ecco il pensiero del classe ’93 sul proprio profilo Instagram: «Sono Pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori. Grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sscnapoli : Benvenuto @MPolitano16 ???? ???? - TuttoMercatoWeb : #Napoli, ecco #Politano: l'esterno arrivato a Villa Stuart per le visite mediche - DiMarzio : #Napoli, ecco #Politano L'annuncio di #DeLaurentiis ?? -