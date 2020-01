Napoli, Paolo Del Genio avverte: “Siamo di fronte alla rivoluzione” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Tanti gli argomenti di queste ore tra il rendimento del Napoli e gli ultimi colpi del mercato azzurro. “In estate qualcuno s’è meravigliato da alcune mie critiche quando il Napoli è andato dietro alcuni nomi, poi i fatti purtroppo mi hanno dato ragione, mentre ora sono contento di come si sta muovendo il Napoli. Siamo di fronte alla rivoluzione, è evidente, tra gennaio e bloccati per giugno rischiamo di averne già 8-9 nuovi e poi in estate mica staranno a guardare. Al 50% almeno cambierà la rosa, ma al di là dei nomi sono contento perché il Napoli s’è reso conto che un ciclo è finito. Poi qualcuno resterà, non si possono cambiare tutti, ma si va su gente con nuove motivazioni”, ha detto il giornalista. Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche più ... calciomercato.napoli

