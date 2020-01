Napoli, in commissione Cultura confronto sul Centro Storico (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per il Centro Storico di Napoli esiste una contraddizione, ha spiegato in apertura dei lavori la presidente Elena Coccia: da una parte lo sviluppo turistico ha certamente prodotto risultati positivi, sia in termini di valorizzazione delle strutture che di opportunità occupazionali; dall’altra, il sovraffollamento turistico provoca problemi per il decoro urbano, in termini di raccolta dei rifiuti ma anche di spopolamento di attività commerciali storiche che rischiano di snaturare un’area che ha avuto il riconoscimento di sito Unesco non solo per i suoi beni architettonici, ma anche per le sue peculiarità “identitarie”. Su questo, ha concluso la presidente, occorre avviare un dibattito con tutti i protagonisti istituzionali. L’assessora de Majo su questi temi ha annunciato un prossimo confronto con gli assessori al Turismo delle medie e grandi ... anteprima24

