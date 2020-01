Napoli, Ghoulam vicino al trasferimento: Giuntoli lavora al sostituto (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il mercato del Napoli continua a muoversi in questa sessione di gennaio. Dopo gli acquisti di Demme e Lobotka gli azzurri cercano un rinforzo sulla fascia. Faouzi Ghoulam sarebbe oggetto delle attenzioni del Lille, che avrebbe chiesto informazioni su di lui ma secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il terzino non accetta la formula del prestito per lasciare Napoli: “Dopo aver rifiutato l’ipotesi Marsiglia è tornato ad accusare un problema fisico. Ormai quasi smaltito. Su di lui ha raccolto informazioni anche il Lille, ma nel frattempo il club azzurro ha ricominciato a muoversi per Ricardo Rodriguez e per i greci Tsimikas e Giannoulis: a prescindere dal suo addio”. De Laurentiis vuole regale un terzino sinistro a Gattuso, un giocatore che possa essere l’alternativa a Mario Rui e che non costringa in caso di emergenza a far ... anteprima24

napolista : Corsport: il #Lilla ha preso informazioni su #Ghoulam Il terzino del #Napoli non vuole lasciare il Napoli per un p… - news24_napoli : CorSport – Il Lilla si informa per Ghoulam, il Napoli ha ricominciato a… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: RAI - Il Napoli vuole anche il terzino: tre obiettivi, Ghoulam può finire fuori lista -