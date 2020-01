Napoli, cimiteri bloccati: famiglie costrette a tenersi in casa le urne dei defunti (Di martedì 28 gennaio 2020) Dal 27 gennaio 6 degli 11 cimiteri napoletani funzionano "a mezzo servizio": il motivo è nel fatto che, delle 3 ditte che svolgono le operazioni per conto del Comune, soltanto una è ancora attualmente in servizio. In attesa del nuovo concorso sono fermi i servizi di esumazione, estumulazione, trasferimento e deposizione delle ceneri. fanpage

