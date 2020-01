Napoli, caso sospetto di Coronavirus: 28 enne cinese sotto osservazione al Coitugno (Di martedì 28 gennaio 2020) Un caso sospetto a Napoli di Coronavirus,l’epidemia che dalla Cina si sta affacciando sul resto del mondo: sono in corso accertamenti su una 28enne ricoverata prima al Vecchio Pellegrini e poi all’ospedale Cotugno. La donna, originaria della provincia cinese di Hubei, accusava problemi respiratori e sintomi influenzali. La paziente sarebbe rientrata in Italia da circa dieci giorni. I medici stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. L'articolo Napoli, caso sospetto di Coronavirus: 28 enne cinese sotto osservazione al Coitugno proviene da Ildenaro.it. ildenaro

