Mussolini su Liliana Segre: «Si trasforma da nonnina a strega di Biancaneve, pensi a pacificare e non a fomentare» (Di martedì 28 gennaio 2020) L’intervista ad Alessandra Mussolini è di qualche giorno fa. Risale al 23 gennaio, quando al Morning Show della radio padovana Radio Cafè, l’ex eurodeputata è intervenuta in studio per parlare della querelle che stava attraversando la città di Verona, divisa tra i sostenitori di una via Giorgio Almirante e quelli dell’attribuzione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. La Mussolini è stata interpellata sul tema e, come al solito, ha espresso il suo punto di vista a dir poco originale sulla vicenda. LEGGI ANCHE > Liliana Segre su Verona: «La strada ad Almirante è incompatibile con la mia cittadinanza onoraria» Mussolini su Liliana Segre: «Da nonnina a strega di Biancaneve» «Stiamo discutendo di cosa è odio e cosa non lo è – ha affermato -, proprio quello di cui dovrebbe occuparsi la commissione contro l’antisemitismo presieduta da Liliana Segre. Non ... giornalettismo

