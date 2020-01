Municipio X, alla Lipu di Ostia ‘Mare in Chiaro’, giornata di educazione ambientale (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma – Una giornata di educazione ambientale articolata in diverse attività tutte declinate al “tema mare” è in sintesi quella organizzata per sabato 8 febbraio dall’Osservatorio Permanente ambientale e Coordinamento delle Azioni di Monitoraggio ambientale Del Municipio X. “Mare in Chiaro”, questo il titolo dell’iniziativa, rientra tra le finalità dell’Osservatorio ambientale, un istituto di partecipazione e di iniziativa popolare, fortemente richiesto dai Cittadini e unico nel panorama dei Municipi della Capitale. Nel dettaglio la giornata si aprirà alle ore 10:00, presso il C.H.M.Lipu, con una conferenza incentrata su diverse tematiche marine di grande interesse ed attualità. Si approfondiranno argomenti inerenti ai cetacei, all’avifauna, alla Sabellaria alveolata e all’Area Marina Protetta “Secche di Tor Paterno”. Nel corso della conferenza verrà inoltre presentato il “codice ... romadailynews

