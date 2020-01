MotoGP, Valentino Rossi verso il ritiro? Il rinnovo di Vinales un indizio, ma c’è l’opzione Petronas (Di martedì 28 gennaio 2020) Il rinnovo di Maverick Vinales con la Yamaha fino al 2022 non è una buona notizia per Valentino Rossi. Considerando che la scuderia di Iwata, con ogni probabilità, porterà nel team ufficiale anche il francese Fabio Quartararo a partire dal 2021, si comprende come non resti oggettivamente spazio per il Dottore. Qualche settimana fa il quasi 41enne di Tavullia era stato chiaro riguardo al suo futuro nella classe regina: “Andrò avanti solo se ne varrà la pena, non voglio ripetere un’altra stagione come quella precedente. Avrei bisogno di un po’ di gare per capire la situazione, ma non c’è tutto questo tempo“. In sostanza, Rossi andrebbe avanti per altre due stagioni solo qualora si sentisse competitivo per salire sul podio con costanza, non di certo per fare la comparsa. Negli ultimi mesi la Yamaha sembrava aver lasciato carta bianca al centauro italiano, ... oasport

