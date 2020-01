Monza, grave incidente sul lavoro a Villasanta: operaio di 51 anni schiacciato da un muletto (Di martedì 28 gennaio 2020) Un operaio di 51 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Villasanta, in Brianza. Il lavoratore è stato travolto e schiacciato da un muletto in movimento. Soccorso in codice rosso, le sue condizioni sono poi apparse meno gravi ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Vimercate. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso. fanpage

