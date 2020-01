Milano svegliati: sei la città in cui si vive meglio in Italia, ma la tua aria è irrespirabile (Di martedì 28 gennaio 2020) L'aria a Milano è irrespirabile e nonostante gli interventi messi in atto da Regione e Comune la situazione non sembra migliorare. Eppure nel 2019 il capoluogo lombardo si è posizionato di nuovo al primo posto nella classifica sulla Qualità della vita, aggiudicandosi il titolo di città in cui si vive meglio in Italia: un controsenso difficilmente spiegabile, che rispecchia il cambiamento di una città che forse non lo sta facendo nel modo giusto. fanpage

SenorTonyGarcia : RT @sheepslut: Questa local Di Bari che vive a Milano da un anno su Instagram fa sempre paragoni sui prezzi nord sud ma che cazzo vuoi ma t… - Albertodc205 : RT @sheepslut: Questa local Di Bari che vive a Milano da un anno su Instagram fa sempre paragoni sui prezzi nord sud ma che cazzo vuoi ma t… - sheepslut : Questa local Di Bari che vive a Milano da un anno su Instagram fa sempre paragoni sui prezzi nord sud ma che cazzo… -