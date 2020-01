Milano Finanza: la Lega Serie A fa uno sconto di 30 milioni a Img sui diritti televisivi (Di martedì 28 gennaio 2020) Tra le prime mosse di Dal Pino come presidente della Lega Serie A c’è uno sconto di 30 milioni (10 l’anno) sul pagamento dei diritti televisivi esteri a Img. Lo riferisce Milano Finanza. La decisione si inserisce in una querelle che ha visto la Lega contrapposta alla società statunitense, che si è aggiudicata il diritto di commercializzazione fuori dall’Italia delle partite del campionato di Serie A per il triennio 2018/19-2020/21. La controversia si era aperta dopo che la Rai aveva acquistato i diritti per trasmettere in lingua italiana tre partite a giornata sul canale internazionale Rai Italia pagando 4 milioni a stagione alla Lega. Secondo Img si trattava di una violazione, da parte della tv di Stato, del contratto stipulato tra Lega e Img. La mossa di Dal Pino, dunque, scrive il quotidiano finanziario, “rappresenta insomma uno sconto di riparazione perché Img, ... ilnapolista

