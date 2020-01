Milano - Dopo cinque anni torna la domenica senz'auto (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo Roma, anche Milano si prepara alla prima domenica ecologica dell'anno. Come annunciato dal sindaco Beppe Sala, il 2 febbraio le automobili si fermeranno nel capoluogo lombardo per la prima volta negli ultimi cinque anni (l'ultima domenica a piedi è stata nel 2015, sotto la giunta Pisapia, ndr), ma non è da escludere che lo stop possa essere prolungato anche ad altre giornate. In città, infatti, le concentrazioni di Pm10 hanno superato i 50 microgrammi per metro cubo in quasi tutte le giornate di quest'anno e le previsioni meteorologiche non fanno sperare in un possibile aiuto della pioggia per diminuire i livelli di polveri sottili. I dettagli sul blocco della circolazione su tutto il territorio cittadino saranno ufficializzati nelle prossime ore, ma appare probabile che le auto possano essere fermate dalle 10 alle 18, come già avvenuto in precedenza. La domenica a piedi si andrà ... quattroruote

Milano - sgombero del centro sociale Casa Brancaleone : dopo 4 giorni i militanti scendono dal tetto : Sono scesi dal tetto i due militanti del centro sociale Casa Brancaleone di Milano , che si erano accampati per protesta contro lo sgombero dello stabile occupato. Polizia e carabinieri erano entrati nell'edificio occupato di piazza Emilio Alfieri, a due passi dalla stazione di Bovisa, la mattina del 21 gennaio.Continua a leggere

Milano : dopo lavori M4 riapre corso Plebisciti : Milano , 25 gen. (Adnkronos) - Da lunedì prossimo, 27 gennaio, riapre a Milano la viabilità di corso Plebisciti in entrambi i sensi di marcia, dall’altezza di viale dei Mille fino a piazzale Susa, tornando così alla situazione precedente all’inizio dei lavori della M4. Lo ha deciso il Comune di Milan

Milano - il giallo dei miliziani libici spariti dal San Raffaele dopo l’aggressione a un connazionale : Sarebbero tornati in patria i due libici accusati di aver aggredito lo scorso 15 gennaio un connazionale poi ricoverato al San Raffaele di Milano : i tre sono in Italia nell'ambito di un accordo stipulato con la Libia per l'accoglienza dei miliziani feriti. Sull'aggressione e successiva sparizione dei due ospiti di un albergo nei pressi del nosocomio si è attivato anche l'antiterrorismo.Continua a leggere

Milano -Meda : auto fuori strada dopo l’autovelox di Paderno. Code e due feriti : Inizia già con un incidente questo mercoledì 23 gennaio per la Milano-Meda . Poco prima delle 7, un’ auto è finita fuori strada a Paderno Dugnano. L’incidente ancora tutto da chiarire si è registrato poco dopo l’ auto velox nel tratto in curva in direzione di Milano. Per questo si stanno formando Code e rallentamenti già a Palazzolo. Sul posto è in corso l’intervento di soccorso da parte del 118. Dalle prime informazioni ci ...

Capotreno presa a pugni - il responsabile arrestato a Milano Dopo un’altra aggressione su un treno : È stato arrestato l'uomo che, lo scorso venerdì 17 gennaio, aveva aggredito una Capo treno su un convoglio treno rd a Seregno, colpendola con calci e pugni . Già denunciato per quell'episodio, il responsabile ha colpito ancora, sempre a bordo di un treno : ha preso a pugni un'altra Capo treno vicino alla stazione di Milano Cadorna, e in questa circostanza per lui sono scattate le manette.Continua a leggere

A Milano la Madonna Litta di Leonardo da Vinci - dall’Hermitage dopo 30 anni : dopo trent' anni di assenza, ritorna nel nostro Paese un capolavoro dell'Hermitage di San Pietroburgo: è la Madonna Litta attribuita a Leonardo da Vinci ed eseguita su un originale del Maestro di suoi fidati allievi Giov anni Antonio Boltraffio a Marco d’Oggiono: fino al 10 febbraio al Museo Poldi Pezzoli di Milano .Continua a leggere

Milano - ragazzo di 23 anni danneggia volante della polizia e aggredisce agenti dopo l’arresto : Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano in zona Farini dopo aver lanciato per strada alcune pietre e oggetti contundenti rischiando di ferire i passanti. Il giovane, all'arrivo delle forze dell'ordine, ha cercato di divincolarsi dalla loro presa con calci e sputi e, una volta sulla volante , ha continuato a dare in escandescenze danneggia ndo gli interni della vettura.Continua a leggere

Napoli solo 17esima - dopo Milano - Roma e Firenze per ore perse nel traffico : Pensavate che Napoli fosse la regina degli ingorghi e del traffico ? Sbagliato. Anzi, c’è chi, in Italia, se la passa molto peggio della nostra città. Ieri Inrix ha reso noto il Global card scorecard, ovvero la classifica delle città più congestionate del mondo. Ebbene, Napoli si piazza 17sima, con 186 ore in media di permanenza in auto fermi nel traffico . Nella top ten mondiale compaiono invece Roma e Milano . Roma è addirittura seconda, ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano 56-51 - Serie A basket 2020 in DIRETTA : Germani avanti dopo tre quarti con tanto Lansdowne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-53 Gran palla di Nedovic per Tarczewski, Milano torna a -3. Si parte con l’ultimo quarto! TOP SCORER – BRESCIA: Lansdowne 16; Milano : Sykes 11 56-51 NEDOVIC! Prodezza clamorosa del serbo, tira in faccia a Vitali fuori equilibrio sulla sirena e segna! Brescia rimane avanti di 5 punti all’ultimo mini-intervallo. 0/2 Cinciarini, in totale 0/4 di serata per lui. Moss commette il ...

Smog - a Roma valori oltre i limiti anche dopo il blocco delle auto. Emergenza inquinamento a Torino e Milano : Non sono bastati i quattro giorni di limitazioni del traffico con blocco dei diesel fino agli Euro 6 per far rientrare l’ Emergenza Smog nella Capitale. Secondo i dati di Arpa, sia giovedì che venerdì 11 centraline Roma ne su 13 hanno registrato uno sforamento dei limiti delle polveri sottili Pm10. Per gli esperti non resta che sperare in un cambio delle condizioni atmosferiche: a partire dall’inizio della prossima settimana sono ...

Milano - senza patente fugge all’alt e sperona auto della polizia : arrestato dopo inseguimento : Un uomo di 56 anni è stato arrestato questa mattina con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale: alla guida del suo furgone dopo non essersi fermato dall'alt della polizia locale ha dato il via a una fuga tra le strade di Milano . Gli agenti sono stati costretti a esplodere diversi colpo d'arma da fuoco per fermarlo prima che riuscisse a imboccare la Tangenziale.Continua a leggere

Federico Clapis - la vita dopo YouTube. Da “Behind a Selfie” alla mostra nella Triennale di Milano – L’intervista : «Mollo ragazzi, che vi devo dire». Il 7 dicembre 2015 Federico Clapis ha pubblicato uno dei video che più hanno stupito la community di YouTube Italia. Clapis era noto per i suoi video satirici, per le sue canzoni dissacranti, come Masturbation, Finocchio di luce o Jimmy Lo Storpio e poi anche per la serie di sketch Behind a Selfie. Fonte: YouTube | L’addio di Federico Clapis O almeno, era noto per tutto questo fino a quel video ...

Operaio morto : è la 15esima vittima nei cantieri delle metro di Milano - la prima dopo trent’anni : Raffale Ielpo, l' Operaio 42enne morto lunedì sera schiacciato dai massi nel cantiere della M4 di piazza Tirana, è la quindicesima vittima nella storia degli scavi per le metro politane milanesi. Per la linea rossa, inaugurata nel 1964, persero la vita cinque uomini. La metro verde, aperta nel 1969, fu fatale a sei operai. Tre le vittime degli scavi per la linea gialla. Dal 1990 non c'erano stati incidenti mortali. La M5 Lilla è stata completata ...

LIVE Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano 16-15 - Eurolega basket 2020 in DIRETTA : meneghini a contatto dopo il primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ultimo possesso per l’Olimpia che non riesce a trovare i due punti con Della Valle. Termina il primo quarto. Poco meno di 1 minuto al termine del quarto. 16-15 Biligha si appoggia in avvicinamento a Sanli e porta a -1 Milano. 16-13 Micov corregge al volo la tripla sbagliata da Rodriguez. Quinto rimbalzo offensivo milanese. 16-11 Singleton sfida Gudaitis in post e segna col semigancio ...

