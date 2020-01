Milano-Cortina 2026, Malagò: “Grande lavoro di squadra, la legge olimpica sarà votata a breve” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il presidente del Coni Giovanni Malagò, in occasione dell’odierna assemblea di Confindustria a Belluno, è intervenuto in merito alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, esprimendo soddisfazione per quanto fatto finora e dicendosi molto fiducioso per i prossimi mesi di lavoro. Malagò ha fatto trapelare un certo ottimismo riguardo all’attesa legge olimpica: “Ci sono tutti i segnali che la legge olimpica sarà votata a breve, e quindi si potrà cominciare con quello che è uno degli impegni che sono stati sottoscritti durante la candidatura. A questo punto la nave ha l’equipaggio a bordo e sta partendo. Ovviamente si può magari non trovare sempre il mare piatto ma il presupposto è che è tutto pronto”. Il sessantenne nativo di Roma si è detto anche compiaciuto del “maggior gioco di squadra del Paese degli ultimi anni. Anche guardando i sondaggi, un ... oasport

OA_Sport : Milano-Cortina 2026, Malagò: “Grande lavoro di squadra, la legge olimpica sarà votata a breve” - discoradioIT : Milano-Cortina: Malagò 'Legge olimpica sarà votata a breve' - Lombardia - - AnsaVeneto : Milano-Cortina: Malagò 'Legge olimpica sarà votata a breve'. N.1 Coni: 'Maggior gioco di squadra del Paese negli ul… -