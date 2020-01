Milan-Torino, l’emozionante omaggio di San Siro a Kobe Bryant – VIDEO (Di martedì 28 gennaio 2020) Milan-Torino,sfida pèer i Quarti fi Coppa Italia, è diventata anche la serata di Kobe Bryant a San Siro. Il ricordo del campione è stato commovente. Your memory will never fade, your legacy will last forever Ciao, Kobe! ❤#SempreKobe pic.twitter.com/ojj1Ky1s5Y — AC Milan (@acMilan) January 28, 2020 Milan–Torino non era soltanto una sfida per artivare im … L'articolo Milan-Torino, l’emozionante omaggio di San Siro a Kobe Bryant – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

tancredipalmeri : Bell’idea di @MilanNewsit : hanno chiesto ai tifosi una applauso per Kobe Bryant, milanista sfegatato, al 24’ di Mi… - acmilan : ?? #MilanTorino: c'mon boys! ???? ?? Milan-Torino: forza ragazzi! ???? #CoppaItalia #SempreMilan - AntoVitiello : Per quanto riguarda la partita di stasera tra Milan e Torino ci sarà un'attività commemorativa molto emozionale a p… -