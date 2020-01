Milan, rinnovo Donnarumma: 7 milioni per trattenerlo in rossonero (Di martedì 28 gennaio 2020) In casa Milan c’è una questione molto importante da risolvere e anche il prima possibile. La questione ruota attorno a Gigio Donnarumma e a al suo rinnovo di contratto in scadenza nel 2021. La situazione è abbastanza chiara: per firmare il suo agente, Mino Raiola, ha chiesto alla società un aumento dell’ingaggio a 7 milioni a stagione (ora ne percepisce 6). La volontà del giocatore è ovviamente quella di rimanere ma l’impegno dei rossoneri nel trattenerlo sarebbe piuttosto oneroso e per questo motivo la situazione rimane in bilico. Solo una cosa necessarimente bisgonerà evitare: di perdere il portiere, che è un patrimonio del Milan, a parametro zero. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

