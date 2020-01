Milan, Pioli: «Partita bellissima. Rebic ritrovato, Piatek…» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il tecnico del Milan Pioli ha analizzato la vittoria conquistata ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino Stefano Pioli ha commentato il successo in Coppa Italia contro il Torino: «Una bellissima Partita. Abbiamo giocato bene e non meritavamo lo svantaggio nel secondo tempo. La squadra ci ha sempre creduto. Abbiamo avuto tanta voglia e abbiamo meritato» «Rebic ha fatto un’ottima prestazione. Sa strappare e giocare per la squadra, è un giocatore ritrovato. Piatek? Credo in tutti i giocatori che ho a disposizione. È normale che un giocatore non può avere una condizione ottimale per tutta la stagione», ha concluso il tecnico del Milan ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

