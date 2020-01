Milan, Piatek nel mirino: il polacco sommerso dai fischi (Di martedì 28 gennaio 2020) I tifosi del Milan hanno accompagnato l’uscita dal campo di Piatek con numerosi fischi: al suo posto Ibrahimovic Non è stata una serata particolarmente felice per Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco è stato sommerso dai fischi al momento della sostituzione, avvenuta al 65′ della sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino. Non si è risanato il rapporto tra Piatek e i propri tifosi, con lo spettro del mercato sempre vigile. Grandi applausi e cori per l’ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

