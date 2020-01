Migranti: Sciurba (Mediterranea), ‘giusta richiesta archiviazione, difeso vite umane’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – “Ricordo che quella di Mare Jonio fu una missione fondamentale, era stata la prima volta dopo mesi in cui il diritto era stato sovrastato dagli hashtag e i tweet dell’ex ministro dell’Interno. In quella occasione una nave della società civile era entrata in porto nel minor tempo possibile facendo quello che doveva fare e oggi questo viene riconosciuto anche per via giudiziarie”. Lo ha detto all’Adnkronos Alessandta Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humand commentando la notizia della richiesta di archiviazione per Luca Casarini e il comandante della nave Mare Jonio di Mediterranea che nel marzo 2019 era entrata in acque italiane disattendendo un ordine della Gdf. “Abbiamo fatto il nostro dovere i quella occasione – dice Sciurba – è una richiesta che dà riscontro oggettivo a quello che ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Migranti: Sciurba (Mediterranea), 'giusta richiesta archiviazione, difeso vite umane'... - VgAdele : RT @francescatotolo: ?? Arriva la confessione di Alessandra Sciurba di @RescueMed: 'Smetterla con questa cosa di doverli (#migranti) tutti… - paolovarsi1 : RT @francescatotolo: ?? Arriva la confessione di Alessandra Sciurba di @RescueMed: 'Smetterla con questa cosa di doverli (#migranti) tutti… -