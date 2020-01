Michela Murgia critica Levante: “Sei una donna funzionale alla continuazione del sistema misogino” (Di martedì 28 gennaio 2020) Levante non sostiene le quote rosa e Michela Murgia la bacchetta dandole della “donna funzionale”. L’attacco della scrittrice sarda, rintracciabile da poche ore tra le Stories di Instagram, sottoforma di lezione deduttiva per pannelli, recupera una serie di dichiarazioni che la cantante catanese, tra i concorrenti del prossimo Festival di Sanremo, ha rilasciato alla stampa alcuni giorni addietro. La Murgia dapprima riporta il virgolettato incriminato di Levante (“Mi batto per le donne, ma non sostengo le quote rosa: il posto va meritato, non dato per forza”) e commenta: “Questo è un buon esempio di confusione”. Nella pagina successiva continua: “Molte donne intendono ancora le quote rosa come una pretesa che sostituisce il merito, ma il sistema patriarcale discrimina in base al genere non al merito. Le donne cresciute nei sistemi misogini non riconoscono la discriminazione finché non le ... ilfattoquotidiano

repubblica : Michela Murgia canta 'Se citofonando' dedicata a Salvini - trash_italiano : Levante: “sono contro le quote rosa”, Michela Murgia le dà una lezione. - GiusCandela : La simpatia travolgente di Michela Murgia, tipo un calcio nelle palle o il mignolo del piede contro lo spigolo del letto. Forse di più. -