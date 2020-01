“Mi manca”. Raz Degan apre il cuore a Vieni da me: Caterina Balivo reagisce così (Di martedì 28 gennaio 2020) Soltanto ieri vi abbiamo parlato dell’ospitata del conduttore Daniele Bossari a ‘Vieni da me’, condotto da Caterina Balivo. Durante la puntata aveva ricordato il periodo negativo della sua vita, contraddistinto dalla depressione: “La mia carriera era perfetta, ma l’insicurezza nel mio caso ha incrinato in me quella fiducia che avevo nei confronti di quello che facevo nella vita. In quella situazione ci arrivi per gradi, in molto tempo…Io parlo della depressione sempre con molta cautela perché alcune persone non ne escono o non ne sono uscite”. Ed aveva invitato chi fosse in difficoltà a farsi forza: “Il primo passo devi farlo tu, poi accettare l’aiuto di familiari, amici, parenti e specialisti. Ma il primo passo devi farlo da solo. E ricordarti di tutte le cose belle della vita”. Nella puntata di oggi, martedì 28 gennaio, ci sono stati altri ... caffeinamagazine

