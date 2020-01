"Mi ha preso a pugni, ho paura": caccia al rapinatore che ha aggredito studentessa (Di martedì 28 gennaio 2020) Gabriele Laganà Il malvivente, forse straniero, ha tentato di rapinare la giovane nel centro storico di Bologna Non riuscendoci, l’uomo ha percosso la vittima con calci e pugni. Una studentessa fuorisede di 22 anni, Eleonora P., ieri mattina ha vissuto una drammatica esperienza che probabilmente ricorderà per tutta la vita. La giovane, che per motivi di studio vive da 4 anni a Bologna, è stata aggredita da uno sconosciuto che voleva sottrarle la borsa. La violenza è avvenuta in via Begatto, nel centro storico della città emiliana. Secondo quanto ricostruito, la 22enne è stata avvicinata da un uomo con il volto coperto che ha provato a strapparle lo zaino. Al rifiuto della studentessa è iniziata l'aggressione. La donna ha provato a resistere e, nel tentativo di richiamare l’attenzione dei passanti, ha iniziando ad urlare. Il malvivente, innervosito dalla inaspettata reazione ... ilgiornale

