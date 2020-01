Meteo MILANO: qualche insidia martedì, poi ampie schiarite (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Meteo su MILANO presenterà annuvolamenti anche compatti martedì, ma senza particolari piogge. Ci sarà spazio per ampi spazi di sereno nelle giornate di mercoledì e giovedì, con temperature che resteranno sempre superiori alla norma. martedì 28: nubi sparse. Temperatura da 4°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Mercoledì 29: sereno. Temperatura da 2°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 16 Km/h. Zero Termico: circa 1500 metri. Giovedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da 2°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h. Zero Termico: circa 1600 metri. Venerdì 31: nubi sparse. Temperatura da 2°C a 13°C. Pressione atmosferica ... meteogiornale

zazoomblog : Meteo Milano domani mercoledì 29 gennaio: nubi sparse - #Meteo #Milano #domani #mercoledì - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Neve a Milano, periferia EST - 13 Dicembre 2019 - - SkyTG24 : Meteo a #Milano: le previsioni del 27 gennaio -