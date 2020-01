Meteo, le previsioni di mercoledì 29 gennaio (Di martedì 28 gennaio 2020) Quella di mercoledì 29 gennaio sarà una giornata prevalentemente nuvolosa su tutto il Paese. Tempo più stabile al Nord, anche se è attesa qualche nevicata sulle Alpi e piogge in alcune regioni del Centro e del Sud. Le temperature rimarranno stazionarie, con qualche aumento al Nord e massime generalmente comprese tra i 10 e i 18 gradi. (LE previsioni) Le previsioni al Nord Qualche nube al Nord. Dal mattino nuvole passeggere ma con un tempo asciutto, tranne che per qualche nevicata sulle Alpi. Nel pomeriggio cieli nuvolosi su gran parte delle regioni ma senza rovesci associati. Ancora qualche nube in serata con tempo stabile e schiarite. Temperature in aumento con massime tra i 10 e i 15 gradi. Venti moderati da Sud Ovest e mari mossi. Sole a Milano e Torino, con temperature massime di 13 e 9 gradi. Le previsioni al Centro Variabile al Centro. In mattinata nubi sparse su tutte le regioni ... tg24.sky

