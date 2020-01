Meteo Italia sino al 9 Febbraio, l'INVERNO verso l'irruzione ARTICA (Di martedì 28 gennaio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 9 FebbraioIn questo momento dobbiamo semplicemente prendere atto del cambio di rotta dei modelli matematici. Gli scenari Meteo climatici in divenire, dopo la forte rimonta anticiclonica d'inizio Febbraio, dovrebbero portarci un po' d'INVERNO. Se qualcuno ha guardato le varie mappe di previsione si sarà reso conto che è iniziato il tipico balletto modellistico: irruzione ARTICA a est, irruzione ARTICA a ovest, irruzione ARTICA in Italia. Inutile, oggi, provare a carpire dettagli che potrebbero cambiare da un run all'altro, concentriamoci invece sui capisaldi che dovrebbero condurci verso un cambio di marcia stagionale. In primi i disturbi al Vortice Polare, che verrà costretto ad allungarsi e a spostarsi dalla propria sede. Tali disturbi ci guideranno verso un'irruzione ARTICA importante, sulla cui traiettoria come detto non è ancora ... meteogiornale

