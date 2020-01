METEO invernale DELUDENTE fortemente condizionato dalla NAO (Di martedì 28 gennaio 2020) Gennaio 2020 si appresta a chiudere senza colpo ferire, con un METEO davvero poco invernale, non solo in Italia, ma anche in buona parte dell'Europa.Le anomalie di temperatura saranno davvero importanti, ma quello su cui vorrei focalizzare l'attenzione è PERCHÉ c'è stato un mese di gennaio così particolare. Andiamo a vedere, a livello europeo, la configurazione predominante: come si nota in cartina, siamo in una fase NAO+, o "Oscillazione Nord-Atlantica positiva". Cosa vuol dire? Senza entrare troppo in dettagli tecnici, la NAO è un indice di variazione di pressione al suolo che ci dice COME può essere un inverno. Se è POSITIVA allora le alte pressioni coinvolgono il Mediterraneo e le perturbazioni scorrono a latitudini altissime (come quest'anno), se invece è NEGATIVA allora le perturbazioni coinvolgono il Mare Nostrum. Attenzione: NON parliamo di "gelo", ma solo di ... meteogiornale

