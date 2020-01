Mercedesz Henger esplosiva: il bikini non contiene il seno [FOTO] (Di martedì 28 gennaio 2020) Non è la prima volta che ci troviamo ad ammirare la bellezza di Mercedesz Henger, figlia della bellissima Eva. Sappiamo inoltre che tra le due attualmente non corra proprio buon sangue, ma speriamo anche che presto riescano ad appianare le divergenze e a tornare più forti e unite che mai. Mercedesz… che fisico! In questo scatto ammiriamo il fisico scultoreo e longilineo di Mercedesz, dove viene messo in mostra un seno perfetto. Ad accompagnare il tutto, uno sguardo seducente che ha fatto impazzire i fan. L'articolo Mercedesz Henger esplosiva: il bikini non contiene il seno FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

trash_italiano : Io però sto già pensando all'Isola dei Famosi con Ilary Blasi 'Mercedesz Henger sta affogando? Daje su, allora è s… - iolesolito : RT @trash_italiano: Io però sto già pensando all'Isola dei Famosi con Ilary Blasi 'Mercedesz Henger sta affogando? Daje su, allora è squal… - FrancescoImbSpe : RT @trash_italiano: Io però sto già pensando all'Isola dei Famosi con Ilary Blasi 'Mercedesz Henger sta affogando? Daje su, allora è squal… -