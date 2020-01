Mercato, un’ora di tempo extra il 31 gennaio per sei club di Serie A. Il motivo (Di martedì 28 gennaio 2020) Mercato, venerdì sei club di Serie A avranno la possibilità di operare sul Mercato fino alle 21 anziché alle 20. Ecco la motivazione Roma, Sassuolo, Cagliari, Parma, Bologna e Brescia avranno a disposizione un’ora extra in più il 31 gennaio, giorno di chiusura del Mercato. Queste sei società di Serie A potranno operare fino alle 21 anziché alle 20. Lo fa sapere il Corriere dello Sport, che delinea come motivo gli anticipi della ventiduesima giornata di campionato in cui queste squadra sono impegnata sabato 1 febbraio. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

