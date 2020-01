Mercato Genoa, rossoblù scatenati. Nel mirino Sottil della Fiorentina (Di martedì 28 gennaio 2020) Mercato Genoa, i rossoblù scatenati. Dopo Iago Falque si punta a Sottil della Fiorentina. Il Grifone vorrebbe il giovane in prestito Come ormai di consueto da diversi anni, il Genoa è uno dei club più attivi in sede di Mercato. La società rossoblù sta lavorando col d.s. Marroccu per rinforzare la rosa in vista degli ultimi mesi di campionato. Dopo aver praticamente chiuso per Iago Falque si pensa anche a Riccardo Sottil della Fiorentina. Sky Sport fa sapere che il Grifone vorrebbe il giocatore in prestito e nella giornata di oggi ci sarà un incontro tra i club per capire la fattibilità dell’operazione. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

lusciandru : RT @pianetagenoa: Pinamonti e le turbolenze di mercato: l'Arciere cerca riscatto - - GenovaOn : Ora il Genoa sul mercato punta a Sottil della Fiorentina - 1canalesport : Ora il Genoa sul mercato punta a Sottil della Fiorentina -