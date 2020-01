Mercato Fiorentina | si lavora per Igor e Duncan La situazione

Mercato Genoa - rossoblù scatenati. Nel mirino Sottil della Fiorentina : Mercato Genoa, i rossoblù scatenati. Dopo Iago Falque si punta a Sottil della Fiorentina. Il Grifone vorrebbe il giovane in prestito Come ormai di consueto da diversi anni, il Genoa è uno dei club più attivi in sede di Mercato. La società rossoblù sta lavorando col d.s. Marroccu per rinforzare la rosa in vista degli ultimi mesi di campionato. Dopo aver praticamente chiuso per Iago Falque si pensa anche a Riccardo Sottil della Fiorentina. Sky ...

Mercato Fiorentina : spunta il nome di Franco Vazquez. Le ultime : Mercato Fiorentina: spunta il nome di Franco Vazquez per la squadra viola. L’italo-argentino viene valutato 10 milioni dal Siviglia La Fiorentina ha sistemato la sua classifica dall’arrivo di Iachini: con il nuovo tecnico in panchina, i viola non hanno ancora conosciuto il sapore della sconfitta. Mancano però alcuni pezzi, che possono arrivare dal Mercato. Come riportato da La Nazione, la Fiorentina avrebbe svelato il suo interesse ...

CalcioMercato - la Roma fa sul serio. Innesti per Fiorentina e Samp - ritorno al Bologna e furia Torino : Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi del massimo torneo italiano. Ultimi giorni anche di Calciomercato, le dirigenze si muovono con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, ecco tutte le trattative nel dettaglio. Roma – La Roma chiude la trattativa con il Barcellona per l’arrivo a Trigoria dell’attaccante Carles ...

CalcioMercato - i botti della notte : salta lo scambio Juve-Milan - Genoa show e proposte per Bologna e Fiorentina : Ultimi giorni di Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A si muovono per rinforzare le rose per la seconda parte di stagione, le prossime giornate si preannunciano scoppiettanti. Ecco tutte le trattative durante la trasmissione ‘Speciale Calciomercato’ di Sky Sport. La Roma ha l’esigenza di prendere anche un centrocampista, inserimento nelle ultime ore per Mandrogora dell’Udinese, il calciatore nel mirino ...

CalcioMercato - le trattative di oggi – Non solo le grandi - si muovono anche Cagliari - Fiorentina - Genoa e Sampdoria : Calciomercato, le trattative di oggi – Importanti novità sul fronte Calciomercato. Nelle ultime ore rumors, ufficialità e idee. Manca poco più di una settimana alla chiusura della finestra invernale e le squadre tentano le ultime mosse. Le notizie dalla Serie A. Atalanta – Dopo i colpi sulle fasce Czyborra e Bellanova, la Dea pensa anche ai difensori centrali. Nel mirino è finito il croato classe 2000 Bosko Sutalo, in forza ...

CalcioMercato Fiorentina - Juan Jesus e Duncan nel mirino : i dettagli : Calciomercato Fiorentina, il club di Rocco Commisso è al lavoro per rinforzare ulteriormente la squadra di Iachini Si lavora in casa Fiorentina in questa ultima tranche di Calciomercato. Il ds Daniele Pradè ha le idee chiare: il primo obiettivo si chiama Juan Jesus. Non c’è però fretta di chiudere, la Fiorentina attenderà gli ultimi giorni visto che il calciatore è fuori dal progetto di Fonseca. Non solo, il secondo obiettivo rimane ...

CalcioMercato - la raffica della notte – Due calciatori proposti al Milan - nuove idee per Roma e Fiorentina : Non si ferma il Calciomercato. Arrivano notizie importanti anche nella notte. Le squadre di Serie A (ma non solo) si muovono per rinforzare le rose. Importanti trattative svelate nella trasmissione ‘Speciale Calciomercato – L’originale’ di Sky Sport. La Fiorentina ha una nuova idea per la difesa. In caso di partenza di Ceccherini, tutto su Pisacane. Giornata di incontri nella sede del Milan. proposti, tra gli altri, ...

CalcioMercato Fiorentina - Sottil niente prestito : rinnovo fino al 2024 con opzione : Riccardo Sottil e la Fiorentina hanno trovato l'accordo per il rinnovo. L'ala gigliata resterà a Firenze fino a fine stagione e oltre: nessun prestito al'orizzonte. Pradè ha confermato l'accordo: contratto prolungato fino al 2024 e un'opzione per un altro anno: "Il mio obiettivo è confermarmi in viola"Continua a leggere

CalcioMercato Fiorentina - Iachini insiste per Juan Jesus. La situazione : Calciomercato Fiorentina: la difesa a 3 di Beppe Iachini necessita di un difensore mancino. Il prescelto sarebbe Juan Jesus della Roma La Fiorentina continua a lavorare per puntellare la squadra: sono due i nomi nel mirino della dirigenza viola, uno per la difesa ed uno per il centrocampo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è alla ricerca di un difensore di piede sinistro, per la difesa a 3 di Iachini. Continuano i ...

CalcioMercato Fiorentina - Zurkowski in uscita : è a un passo dall’Empoli : Zurkowski proseguirà la sua stagione all’Empoli: le novità sul Calciomercato della Fiorentina di mister Iachini Zurkowski-Empoli: ci siamo. Il club toscano ha trovato l’accordo con la Fiorentina per il prestito secco fino al termine della stagione corrente. A riportarlo è Gianluca Di Marzio. Il centrocampista riparte quindi dagli Azzurri, dove cercherà di ritrovare la miglior condizione e soprattutto un degno minutaggio. Il classe ...

CalcioMercato Fiorentina - da Juan Jesus a Caprari : tutte le trattative dei viola : La Fiorentina ha le idee chiare per quanto riguarda quelli che saranno i prossimi acquisti per rinforzare la rosa a disposizione di Iachini. Come riporta La Gazzetta dello Sport in cima alla lista c’è Juan Jesus che il tecnico vorrebbe per andare a completare il pacchetto difensivo viola. Non solo, interessa anche Duncan: il Sassuolo chiede 18 milioni per il giocatore ma potrebbe accettare anche una contropartita tecnica che in questo ...

Fiorentina - Iachini : «Ecco quando rientra Ribery. Sul Mercato…» : Fiorentina, Beppe Iachini svela le condizioni di Franck Ribery e il suo ritorno in campo: il punto anche sul mercato Franck Ribery manca tanto a questa Fiorentina, nonostante le vittorie. Lo aspetta Beppe Iachini, che è intervenuto ai microfoni di Radio 1, nel corso del programma “Radio Anch’io Sport”. RIBERY – «Sta cercando di recuperare dal brutto infortunio alla caviglia. È sempre molto partecipe con il gruppo, e ...

CalcioMercato Napoli - è sfida con la Fiorentina per Amrabat : Calciomercato Napoli: gli azzurri continuano a seguire la pista per portare all’ombra del Vesuvio il centrocampista dell’Hellas Verona, strappandolo ai viola. Napoli e Fiorentina duellano per Amrabat con i partenopei che proveranno a far valere l’ottimo rapporto instaurato con l’Hellas dopo l’affare Rrahmani. Intanto, in uscita, il Real Madrid nelle prossime settimane provera’ a confezionare un doppio colpo ...

CalcioMercato Fiorentina - assalto a Kumbulla e Amrabat. I dettagli : Calciomercato Fiorentina, assalto a Kumbulla e Amrabat. I viola tentano il doppio colpo dal Verona: ecco i dettagli La Fiorentina sta trovando continuità di risultati: l’arrivo di Iachini sulla panchina viola sembra aver giovato, con tre vittorie e un pareggio. La società comunque lavora per offrire una squadra ancor più competitiva al tecnico. Come riportato da Il Corriere Fiorentino, la Fiorentina sta tentando l’assalto a ...