Medio Oriente, Trump presenta il piano per la pace: «Gerusalemme indivisa» (Di martedì 28 gennaio 2020) Nel suo piano di pace per il Medio Oriente, il presidente americano propone «il congelamento delle colonie israeliane per quattro anni». La stessa tempistica viene offerta ad «Abu Mazen per studiare il piano» corriere

