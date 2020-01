Mattia Carlin (advisory della Fondazione Italia Giappone) vice presidente di Mondo Internazionale (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Associazione Mondo Internazionale, con sede a Gallarate, Lombardia, nasce nel 2017 con l’obiettivo di costruire un futuro brillante per le giovani generazioni sia a livello nazionale che internazionale. Essa si fonda sui valori di internazionalizzazione, multidisciplinarietà, multiculturalità, realizzazione personale, innovazione e, soprattutto, cooperazione. La sua maturazione come realtà internazionale, data dalla presenza di associati in molteplici paesi ed in seguito alla recente apertura di ulteriori associazioni indipendenti in Africa – Cameroon, Nigeria e Costa d’Avorio – è testimone della volontà di costruire ponti tra culture e società. In virtù di tale obiettivo, con sommo piacere, l’Associazione Mondo Internazionale comunica che è stato nominato vice presidente onorario di Mondo Internazionale Mattia Carlin, advisory della Fondazione Italia Giappone con sede ... ildenaro

