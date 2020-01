Matthew McConaughey star di Redemeer, la nuova serie creata da Nic Pizzolatto (Di martedì 28 gennaio 2020) Il premio Oscar Matthew McConaughey sarà la star della nuova serie Redemeer, ideata da Nic Pizzolatto, con cui ha realizzato True Detective. Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey, dopo il successo di True Detective, collaboreranno nuovamente in occasione di Redeemer, una nuova serie con star il premio Oscar che verrà realizzata per FX. Il progetto si ispira al romanzo scritto da Patrick Coleman intitolato The Churchgoer, Redeemer e mostrerà Matthew McConaughey nella parte di un religioso che è diventato un dissoluto addetto alla sicurezza e la cui ricerca di una donna scomparsa in Texas lo porta ad affrontare una cospirazione criminale, dovendo fare i conti con il passato e il presente che si intrecciano, dando vita a violenza e inganni. Il progetto non ... movieplayer

