Matteo Salvini | il giorno dopo il voto in Emilia-Romagna “Rifarei tutto anche il

Un Matteo Salvini più determinato che mai si è presentato il giorno dopo il voto dell'Emilia-Romagna alla conferenza stampa in un hotel in periferia di Bologna. Certo la sconfitta brucia dopo tante vittorie al leader della Lega ma subito ha voluto precisare che è solo rimandata. Il leader della Lega ha voluto sottolineare che rifarebbe tutto "anche il citofono, il radiotelefono, il grammofono". Matteo Salvini ha rimarcato come il centrodestra ha vinto 8 elezioni regionali su 9 e in primavera ci saranno altre 6 regioni che andranno alle elezioni, 4 a guida Pd. Il leader del Carroccio fa un'analisi del voto: "Non la vedo felice né per Pd né per 5Stelle perché il centrodestra ha preso il 55% in Calabria e il 45 in Emilia-Romagna. Al governo ora ci sono due forze politiche di cui una in enorme difficoltà, ma non sta a me commentare.

