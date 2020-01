Mattarella: “Benevento ha un ruolo importante nella storia d’Italia” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ stato l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiudere l’evento di inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università degli Studi del Sannio. “E’ un piacere trovarmi qui a Benevento. Visitando il Museo e la Chiesa di Santa Sofia ho toccato con mano il ruolo che nella storia e nel presente questa città ricopre nel nostro Paese”, ha esordito il capo dello Stato. “Nelle aree interne si avvertono difficoltà maggiori, è come avere una posizione di minor vantaggio. Per fortuna i nuovi strumenti del digitale consentono di azzerare le distanze. Questo vuol dire che le istituzioni devono rinforzare le reti digitali nelle aree interne, così importanti per il nostro sviluppo economico”. Mattarella ha poi dirottato il discorso sulle specificità ... anteprima24

Quirinale : #Benevento, il Presidente #Mattarella saluta la cittadinanza che lo accoglie così ?? - Quirinale : #Benevento, il Presidente #Mattarella visita il Museo del #Sannio Il video: - rep_napoli : Mattarella: a Benevento visita Santa Sofia, poi in ateneo [aggiornamento delle 12:26] -