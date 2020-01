Massimo Ciavarro: la lunga carriera a cavallo fra cinema e tv (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Classe 1957, Massimo Ciavarro ha avuto una lunga carriera a cavallo tra cinema e televisione, con alti e bassi, traumi e grandi amori. Il tutto a partire da quei fotoromanzi che, negli anni ‘70, lo fecero diventare un idolo per tante ragazze italiane. Una giovinezza difficile Nato a Roma, Massimo Ciavarro trascorre una giovinezza difficile seguita alla precoce morte del padre. Un dramma che lo costringe a prendere in mano le redini della famiglia: “Con lui avrei avuto una vita molto più facile – aveva raccontato a Vanity Fair – sarei diventato adulto più tardi a 20-25 anni, invece sono stato costretto a prendere tra le mani la vita della mia famiglia a un’età in cui in teoria si è ancora immaturi, intorno ai 14, 15”. I primi lavori vengono accettati proprio per il bisogno di soldi e la fama arriva all’improvviso, quasi per caso. Il settimanale Grand Hotel, infatti, lo ... thesocialpost

simone_volponi : O faccio il tifo per l'uomo sbagliato, oppure è troppo introspettivo (e quindi tifo ancora più per lui), oppure non… - tizianosmile1 : @ehimartjn Grazie Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro vi saremo per sempre grati - antipaticona : Bless i geni di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi #GFVIP -