Massacrato di botte davanti ai figli, muore dopo 4 anni di agonia: aggressori ancora liberi (Di martedì 28 gennaio 2020) È morto a 42 anni, dopo quattro di agonia, Gorancho Georgiev: nel 2016 era stato Massacrato e pestato selvaggiamente davanti ai suoi quattro figli, minorenni all'epoca dei fatti, durante una banale lite con i vicini di casa a Castiglione Tinella, in provincia di Cuneo, e da allora viveva in stato vegetativo. L'avvocato Mattia Alfano a Fanpage.it: "Gli aggressori, condannati, sono ancora liberi. Per loro non ci sono misure cautelari, ma ora puntiamo al cambio dei capi di accusa". fanpage

