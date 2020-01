Martina Nasoni, nuove rivelazioni su Daniele? L’ex gieffina fa chiarezza (Di martedì 28 gennaio 2020) Martina Nasoni non farà alcuna rivelazione su Daniele Dal Moro, ecco cosa ha detto su Instagram Daniele Dal Moro, divenuto noto mesi fa per aver partecipato al Grande Fratello 16, è da poco diventato il nuovo tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, decisione che ha fatto soffrire molto Martina Nasoni. La Nasoni in una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più si era detta delusa e ferita, dopo aver ammesso di essere ancora innamorata di Daniele aveva fatto sapere che vederlo sul trono la faceva stare male. Negli ultimi giorni sul web si è molto parlato di alcune rivelazioni che Martina Nasoni a breve farà su Dal Moro. L’ex gieffina, però, ci ha tenuto a fare chiarezza in merito al pettegolezzo. Martina Nasoni su Instagram ha smentito che farà delle rivelazioni su Daniele. Queste le sue parole: “Ci tengo a precisare che questa notizia è falsa, non so davvero su che ... nonsolo.tv

Roberto130775 : @vale_enne Pensa, tu dai per scontato che C è gente che sa chi sia Martina Nasoni - SamperiB : RT @Iperborea_: Una delle corteggiatrici è identica a Martina Nasoni. Daniele, eliminala subito o le ex shipper faranno notare questa cosa… - EvansxxChris : RT @Iperborea_: Una delle corteggiatrici è identica a Martina Nasoni. Daniele, eliminala subito o le ex shipper faranno notare questa cosa… -