Martina Colombari senza trucco, si mostra al naturale per sfidare la Dolly Parton Challenge (Di martedì 28 gennaio 2020) Martina Colombari ha trovato un modo davvero originale per prendersi gioco della Dolly Parton Challenge. Si è scattata un selfie senza trucco, non avendo paura di mostrare la "realtà", ovvero la sua versione al naturale. fanpage

zazoomblog : Martina Colombari senza trucco si mostra al naturale per sfidare la Dolly Parton Challenge - #Martina #Colombari… - giuuk : Martina Colombari sfida la Dolly Parton Challenge con un selfie senza trucco - monicamondini : @marcocarezzano E Martina colombari... -