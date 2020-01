Maria Giovanna Maglie contro Conte: “Premier senza voti, faccia di…” (Di martedì 28 gennaio 2020) Duro attacco quello di Maria Giovanna Maglie a Giuseppe Conte a due giorni dal risultato delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Dopo le dichiarazioni del Premier nel merito, la giornalista si è chiesta a che titolo si senta vincitore della tornata elettorale. Maria Giovanna Maglie su Conte All’indomani del voto il Presidente del Consiglio aveva affermato che questo, pur circoscritto all’ambito regionale, avrebbe potuto assumere anche dei significati politici e che il vero sconfitto della competizione era Matteo Salvini. Questo perché la sua candidata non è riuscita ad ottenere la presidenza e il Partito Democratico l’ha sorpassato in consensi. Parole che non sono state gradite da Maria Giovanna Maglie, da sempre critica verso il governo giallorosso. In un post su Twitter ha definito Conte “premier senza voti” e per questo si è chiesta cosa lo spinga a ... notizie

